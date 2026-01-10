Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 09:46

Пушков уличил Каллас в лживых обвинениях

Пушков: Каллас не смогла назвать 19 стран, якобы атакованных Россией

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла перечислить страны, на которые якобы напала Россия, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, она не смогла ответить внятно за запрос депутата Европарламента.

Каллас, известная своим непрофессионализмом, сначала обвинила Россию в том, что она якобы напала на 19 стран за последние 200 лет, а потом не смогла ответить на запрос депутата Европарламента из Люксембурга, попросившего ее перечислить эти самые 19 стран, — написал он.

До этого председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас обратил внимание на молчание Каи Каллас после ударов США по столице Венесуэлы. Сенатор иронично задался вопросом, не пропустил ли он чего-либо, поскольку Венесуэла не атаковала резиденцию президента США и не совершала терактов на американской территории.

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что Каллас не должна была игнорировать факт атаки ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина. По его мнению, игнорирование этого факта создает опасное впечатление, что Евросоюз поддерживает терроризм.

