Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху Иран атаковал ракетами Иерусалим, часть из них упала рядом с офисом Нетаньяху

Иранские ракеты упали рядом с офисом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил телеканал SNN. Тегеран атаковал несколько районов Иерусалима.

Сегодня иранские ракеты поразили позиции в <…> Иерусалиме, в нескольких метрах от офиса Нетаньяху, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что обломки ракет упали вблизи храма Гроба Господня и Эспланады мечетей в Иерусалиме. По информации властей, снаряды были сбиты системами противовоздушной обороны.

До этого чат-бот Grok, разработанный компанией бизнесмена Илона Маска xAI, заявил, что видео с Нетаньяху из кофейни было сгенерировано нейросетью. В ролике политик опровергает слухи о своей гибели. Информацию о возможной смерти премьера Израиля проверяли пользователи этого сервиса.

В свою очередь американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс обвинила власти США и Израиля в сокрытии подлинной информации о состоянии здоровья Нетаньяху. По ее мнению, Вашингтон должен напрямую заняться этим вопросом, однако вместо этого политики хранят молчание.