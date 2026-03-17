Футболиста Секача подозревают в сексуальном насилии На Секача завели уголовное дело о насилии над несовершеннолетней

Против обвиняемого в убийстве женщины футболиста Даниила Секача завели еще одно уголовное дело, сообщил СКР в MAX. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в составе организованной группы.

Следователями был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым, — отметили в сообщении.

Известно, что футболист действовал по указанию украинских мошенников, которые удаленно убедили его и 16-летнюю дочь жертвы в участии в спецоперации силовиков. Подозреваемый с болгаркой и ножом вскрыл сейф, а девушка вышла предупредить мать, но та поняла обман и попыталась помешать. Футболиста отправили в СИЗО до 15 мая.

Секач подавал большие надежды и мог попасть в ведущие клубы страны, рассказал тренер команды «Урал-2» (Екатеринбург). Он не верит, что спортсмен мог совершить преступление, поскольку у него никогда не было проблем с деньгами или азартными играми.