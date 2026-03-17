17 марта 2026 в 10:35

Футболиста Секача подозревают в сексуальном насилии

На Секача завели уголовное дело о насилии над несовершеннолетней

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Против обвиняемого в убийстве женщины футболиста Даниила Секача завели еще одно уголовное дело, сообщил СКР в MAX. Его подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в составе организованной группы.

Следователями был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым, — отметили в сообщении.

Известно, что футболист действовал по указанию украинских мошенников, которые удаленно убедили его и 16-летнюю дочь жертвы в участии в спецоперации силовиков. Подозреваемый с болгаркой и ножом вскрыл сейф, а девушка вышла предупредить мать, но та поняла обман и попыталась помешать. Футболиста отправили в СИЗО до 15 мая.

Секач подавал большие надежды и мог попасть в ведущие клубы страны, рассказал тренер команды «Урал-2» (Екатеринбург). Он не верит, что спортсмен мог совершить преступление, поскольку у него никогда не было проблем с деньгами или азартными играми.

происшествия
насилие
дети
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
HR-эксперт дала советы, как попросить прибавку к зарплате
Появились кадры с места покушения на полицейских под Джанкоем
Эксперт по этикету рассказала, как правильнее всего занимать очередь
Назначена новая дата выборов в парламент Гагаузской автономии
В Минске исключили возможность конфискации литовских фур
У Кубы появился шанс прорвать энергоблокаду
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

