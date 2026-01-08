Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 16:46

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный». Он скрасит скучные будни и станет настоящим открытием на вашем столе.

Вкус получается насыщенным и многогранным: нежная картошка, пикантный тунец, острый лук, сливочные белки, сладковатые крабовые палочки и сыр создают сложный и очень гармоничный букет.

Вам понадобится: 2 отварные картофелины, 1 банка консервированного тунца в собственном соку, пучок зеленого лука, 3 отварных яйца, 150 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, майонез. Картофель натрите на крупной терке, тунец разомните вилкой, лук мелко нарежьте, яйца разберите на белки и желтки и натрите их. Крабовые палочки нарежьте соломкой, сыр — натрите.

Салат собираем слоями, промазывая каждый майонезом: первый слой — картофель, второй — размятый тунец, третий — зеленый лук, четвертый — тертые белки, пятый — крабовые палочки, шестой — сыр. Верхний слой из сыра слегка смажьте майонезом. Завершающим штрихом обильно посыпьте салат тертыми на мелкой терке яичными желтками. Дайте настояться.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Мельница» с солеными грибами.

