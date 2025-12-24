Только одним этим салатом можно досыта накормить всех гостей: «Мельница» с солеными грибами

Сытный салат «Мельница» с солеными грибами станет украшением любого застолья. Только одним этим салатом можно досыта накормить всех гостей!

Вкус получается глубоким, пикантным и очень насыщенным: нежная говядина, соленые грибы и огурцы, сладковатая морковь и сытный картофель создают гармоничный и запоминающийся букет. Это блюдо, проверенное временем и множеством поколений.

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 200 г соленых грибов (грузди или рыжики), 300 г отварной говядины, 3 соленых огурца, 3 вареных яйца, 2 отварные моркови, 150 г твердого сыра, майонез. Выкладывайте слои на большое блюдо или в салатник, каждый слой, кроме последнего, слегка промазывая майонезом: 1 — тертый картофель, 2 — нарезанные соломкой соленые грибы, 3 — мелко нарезанная говядина, 4 — нарезанные соломкой соленые огурцы, 5 — тертые яйца, 6 — тертая морковь. Верхний слой из моркови покройте тонкой сеточкой майонеза и обильно посыпьте тертым сыром, чтобы получилась «крыша» мельницы.

