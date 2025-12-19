Путин объяснил цель повышения НДС в России

Налог на добавленную стоимость повысят в России для достижения сбалансированности бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Глава государства отметил, что этот вопрос острый, и добавил, что он долго обсуждался в правительстве. Президент добавил, что в целом удалось добиться поставленной цели за счет увеличения НДС.

Цель — достичь сбалансированности бюджета, — сказал Путин.

Ранее в ФАС заявили, что повышение НДС не дает оснований для роста цен на социально значимые продукты питания, так как для этой категории товаров сохраняется льготная ставка налога в размере 10%. Там напомнили, что закон о росте этого налога с 20% до 22% вступит в силу 1 января 2026 года.

До этого председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказывал, что порог уплаты НДС малым и средним бизнесом будет постепенно снижаться. Он добавил, что этот показатель достигнет 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн рублей — в 2027-м и 10 млн — в 2028-м. Решение снизить порог принято во избежание распространения схем дробления выручки малых предприятий.