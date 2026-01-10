Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 09:25

Пять штатов США подали иск против администрации Трампа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пять штатов США подали коллективный иск в федеральный суд Манхэттена против администрации президента Дональда Трампа, требуя разморозить более $10 млрд (782 млрд рублей), сообщает Reuters. Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс, Миннесота и Колорадо обвиняют Белый дом в незаконном блокировании средств, выделенных на программы помощи малообеспеченным семьям и уход за детьми.

Истцы утверждают, что Министерство здравоохранения превысило свои полномочия, нарушив распределение бюджета, утвержденное Конгрессом. Поводом для блокировки стали подозрения Министерства здравоохранения и социальных служб в масштабных финансовых махинациях. Представители ведомства заявили, что значительная часть пособий могла незаконно выплачиваться лицам без гражданства США или вида на жительство. Власти штатов настаивают, что правительство не представило никаких реальных доказательств нарушений, а «дополнительная проверка» является лишь политическим инструментом давления на демократические регионы.

Заморозка коснулась сразу трех направлений: $7,3 млрд (570 млрд рублей) — на прямую денежную помощь семьям, $2,4 млрд (187 млрд рублей) — на развитие детских садов, почти $900 млн (70 млрд рублей) грантов — на социальные нужды. Ранее аналогичные меры уже были применены к Миннесоте, где расследуется хищение сотен миллионов долларов.

Ранее Трамп заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью». Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.

США
суды
иски
Белый дом
Дональд Трамп
