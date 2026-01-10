Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 10:11

Стало известно, кто заработает на приватизации венесуэльской нефти

«РБК Инвестиции»: переворот в Венесуэле обогатил американских нефтяников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро превратило безнадежные долги страны в самую прибыльную сделку года для инвесторов с Уолл-стрит, сообщает газета «РБК Инвестиции». Прямую выгоду от операции получают американские нефтегазовые компании, готовящиеся к захвату разрушенной инфраструктуры страны.

Президент США Дональд Трамп уже подтвердил, что бизнес США будет инвестировать в ремонт скважин, а компании Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips станут лидерами этого процесса. Для них это не только возможность нарастить добычу, но и шанс вернуть миллиарды долларов за имущество, национализированное венесуэльскими властями еще в 2007 году.

Министерство энергетики США намерено контролировать продажи венесуэльской нефти «на неопределенный срок», замыкая финансовые потоки на американские банки. Сервисные компании Halliburton и SLB заработают на тотальной реконструкции трубопроводов, в то время как заводы Valero и Marathon Petroleum получат доступ к дешевому тяжелому сырью. Аналитики подчеркивают, что ключевой целью администрации Трампа является извлечение запасов нефти, что гарантирует рост ВВП Венесуэлы и возврат средств кредиторам.

Несмотря на эйфорию рынков, эксперты называют действия США «большой авантюрой» с сохраняющимися краткосрочными рисками. Взрывной рост акций нефтяников в начале января уже сменился коррекцией, так как реальное восстановление добычи потребует огромных вложений и политической стабильности.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон открыт для продажи нефти России и Китаю. По его словам, КНР испытывает значительную потребность в данном ресурсе.

США
нефть
Венесуэла
инвесторы
