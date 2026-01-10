В Финляндии рассказали о тайном проекте с ядерным оружием Политик Мема: Финляндия планирует разместить ядерное оружие на своей территории

Финляндия тайно изучает перспективу размещения ядерного оружия на своей территории, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Финляндией находятся на самой низкой точке за всю историю, передает ТАСС.

Отношения не улучшатся в ближайшее время, до следующих парламентских выборов, где что-то может измениться, но, вероятно, ненамного. Я не думаю, что есть какая-либо вероятность того, что отношения смогут вернуться на довоенный уровень, по крайней мере, при нынешнем мышлении и пропаганде в средствах массовой информации. Россия становится все более и более экзистенциальной угрозой для Финляндии, где нынешнее руководство тайно рассматривает возможность размещения ядерного оружия, — отметил Мема.

Финляндия, став полноправным членом НАТО в 2023 году, оказалась в состоянии конфронтации с Россией, считает политик. Он указал на рост антироссийских настроений и санкционного давления, а также на действия, направленные на использование Финляндии в качестве инструмента против России. Мема также отметил, что, несмотря на усилия по усилению конфронтации, большинство финнов сохраняют исторически нейтральный взгляд на международные события и продолжают оценивать их с позиций справедливости и критики.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с Россией теперь останутся иными навсегда. Он отметил, что страна будет делать все возможное для сохранения независимости Украины.