10 января 2026 в 07:06

В России обновили пенсии 400 тыс. матерей

Соцфонд пересчитал пенсии 400 тыс. многодетных матерей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Соцфонд России обновил пенсии для 400 тыс. россиянок, воспитавших пятерых и более детей, передает РИА Новости. По данным ведомства, процесс стоит в приоритете и ведется даже в праздничные дни. Большую часть пенсий пересчитали без подачи заявления.

На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тыс. женщин, — сказано в сообщении.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин заявил, что различные виды трудового стажа по-разному влияют на начисление пенсии и других социальных выплат. В частности, для назначения пенсии по старости основным выступает страховой стаж, который формируется в системе обязательного пенсионного страхования. Однако при расчете больничных выплат, а также пособий по беременности и родам применяется другой механизм, объяснил депутат.

Также депутат Госдумы Каплан Панеш сообщил, что в 2026 году планируют увеличить оплачиваемый период по уходу за больным ребенком для многодетных семей. Срок могут продлить на 10 дней, чтобы родители не теряли доход в сезон простуд. Правительство должно представить свои предложения до 1 июня.

