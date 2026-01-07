Россиянам разъяснили важные детали формирования стажа Депутат Говырин заявил, что для пенсии и отпуска учитываются разные виды стажа

Существует разница между различными видами трудового стажа, которые влияют на пенсию и отпуск, заявил в интервью RT депутат Государственной думы Алексей Говырин. Так, для назначения выплат по старости ключевое значение имеет страховой стаж в системе обязательного пенсионного страхования.

Для пенсии важен страховой стаж в системе обязательного пенсионного страхования. Это периоды работы и иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались пенсионные взносы, плюс отдельные периоды, которые прямо засчитываются государством как социально значимые, — сказал парламентарий.

Для расчета больничных выплат и пособий по беременности и родам действует иная система. Здесь учитывается свой страховой стаж, который относится к системе социального страхования. Этот показатель влияет на размер пособия и может рассчитываться по другим правилам, чем пенсионный.

В рамках трудовых отношений существует понятие стажа для реализации конкретных прав работника, например, для получения ежегодного оплачиваемого отпуска. Этот стаж считается в соответствии с нормами Трудового кодекса. Кроме того, существует специальный стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию по определенным основаниям.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что добровольцам, принимающим участие в СВО, будет засчитываться срок их службы при назначении пенсии за выслугу лет. Глава кабмина напомнил, что этот период уже учитывается при формировании страховой пенсии.