27 ноября 2025 в 16:01

Добровольцам СВО расширят пенсионные гарантии

Мишустин: добровольцам СВО зачтут службу в пенсию за выслугу лет

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Участвующим в специальной военной операции добровольцам засчитают срок службы при назначении пенсии за выслугу лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время обсуждения соответствующего законопроекта с членами правительства. Он напомнил, что этот срок уже засчитывается при назначении страховой пенсии, сообщает ТАСС.

Период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет, — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Якутии более 900 рабочих мест предоставили по квотам на трудоустройство участников СВО и членов их семей. В программе приняли участие 379 организаций. Зампред правительства Якутии Георгий Степанов подчеркнул, что работодателям, принимающим участников СВО по квотируемым вакансиям, доступна государственная поддержка — они могут получить субсидию, компенсирующую расходы на оплату труда сотрудников из этой категории.

В Башкирии депутаты продлили освобождение участников спецоперации и членов их семей от уплаты транспортного налога еще на один год. Льгота будет действовать в отношении начислений за 2025 год, которые выставят в следующем году.

