06 января 2026 в 22:54

Дополнительные запреты ввели в одном из южных аэропортов России

Росавиация ввела дополнительные временные ограничения в аэропорту Геленджика

Пассажирский самолет Пассажирский самолет Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения вводятся для безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил он.

Согласно действующему аэронавигационному предупреждению (NOTAM), регулярное авиасообщение в аэропорту Геленджика и так ограничено временными рамками. Прием и выпуск рейсов осуществляется с 08:30 до 20:00.

Введенные дополнительные меры уточняют этот режим работы и носят превентивный характер. Пассажирам, планирующим путешествие через этот аэропорт, рекомендуется уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Точные сроки действия дополнительных ограничений в сообщении не раскрываются. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме в рамках установленного расписания.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском Толмачево самолет S7 Airlines пять раз попытался зайти на посадку, но не смог приземлиться из-за погодных условий. Судну, следующему из Надыма, помешал сильный ветер с порывами до 20 м/с. В итоге самолету пришлось уйти на запасной аэродром в Барнауле.

