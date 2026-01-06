Дополнительные запреты ввели в одном из южных аэропортов России Росавиация ввела дополнительные временные ограничения в аэропорту Геленджика

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, ограничения вводятся для безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнил он.

Согласно действующему аэронавигационному предупреждению (NOTAM), регулярное авиасообщение в аэропорту Геленджика и так ограничено временными рамками. Прием и выпуск рейсов осуществляется с 08:30 до 20:00.

Введенные дополнительные меры уточняют этот режим работы и носят превентивный характер. Пассажирам, планирующим путешествие через этот аэропорт, рекомендуется уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний.

Точные сроки действия дополнительных ограничений в сообщении не раскрываются. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме в рамках установленного расписания.

