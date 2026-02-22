Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 23:02

Два аэропорта «захлопнулись» по решению Росавиации

Росавиация: в аэропортах Пензы и Саратова введены временные запреты на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росавиация объявила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин). Соответствующее уведомление появилось в официальном Telegram-канале ведомства в ночь на воскресенье.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении Росавиации.

Ограничения уже вводились в этих аэропортах, затем снимались и были возобновлены на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также предупреждал жителей о ракетной опасности и угрозе БПЛА.

О снятии ограничений будет объявлено дополнительно после нормализации обстановки. Пассажирам рекомендуют уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что вечерняя атака беспилотников ВСУ на столичный регион спровоцировала масштабный сбой в работе воздушных гаваней Москвы. Из «Яндекс Расписаний» следует, что в столичных аэропортах на данный момент задерживаются и отменены свыше 100 авиарейсов, что создало неудобства для тысяч пассажиров.

До этого Минобороны РФ информировало, что российские средства ПВО за сутки сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 326 беспилотников самолетного типа ВСУ. Также, по данным ведомства, были ликвидированы пять управляемых авиационных бомб.

