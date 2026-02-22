Зимняя Олимпиада — 2026
Атака дронов парализовала работу московских аэропортов

Свыше 100 рейсов задержали в Москве на фоне атаки беспилотников

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Вечерняя атака беспилотников ВСУ на столичный регион спровоцировала масштабный сбой в работе воздушных гаваней Москвы, следует из «Яндекс-расписания». В столичных аэропортах на данный момент задерживаются и отменены свыше 100 авиарейсов, что создало неудобства для тысяч пассажиров.

Наибольшие трудности с отправлением и приемом бортов фиксируются в Шереметьево. Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту 30 рейсов не могут вылететь вовремя, а 35 самолетов опаздывают с прилетом.

Сложная ситуация наблюдается и во Внуково, где полностью отменено 10 рейсов. В Домодедово также зафиксированы сбои в графике — там задерживаются 20 полетов.

Ранее стало известно, что за четыре часа силы противовоздушной обороны России перехватили и нейтрализовали 130 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Брянской областью было нейтрализовано 65 беспилотников, над Московским регионом — 26, из них 10 направлялись в сторону Москвы. В Белгородской области было уничтожено 20 БПЛА, в Калужской — 14, в Тверской — четыре, а в Тульской — один.

