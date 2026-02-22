Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 12:26

ВС России за сутки сбили 326 украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили семь снарядов HIMARS и 326 украинских БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Российские средства ПВО за сутки сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 326 беспилотников самолетного типа ВСУ, передает пресс-служба Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, были ликвидированы пять управляемых авиационных бомб.

Сбиты пять управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 326 беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения СВО уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета и более 116 тыс. БПЛА. Также, по данным ведомства, российские военные поразили 650 ЗРК, свыше 27,8 тыс. танков и 1 670 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Ранее Ростех представил восемь новейших дронов, включая модели с вертикальным взлетом. На выставке также были показаны образцы военной экипировки, мототехники, боеприпасов, средств противодействия дронам и других изделий, всего более 140 единиц.

Также стало известно, что российские средства ПВО за неделю сбили 13 управляемых авиабомб и 37 снарядов HIMARS в зоне проведения СВО. Как сообщили в Минобороны РФ, также перехвачено 1808 беспилотников ВСУ самолетного типа.

