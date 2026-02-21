Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 08:48

В четырех российских аэропортах введены ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах Казани, Самары и Ульяновска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временные ограничения ввели в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар, сообщил на канале в MAX представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорты: Казань, Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в сообщении.

До этого стало известно о введении режима «Ковер» на территории Самарской области. По словам губернатора региона Вячеслава Федорищева, речь идет об угрозе подлета БПЛА.

Ранее сообщалось, что аэропорт Волгограда временно прекратил работу. Как уточнил Кореняко, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять сбили над Курской и Ростовской областями.

аэропорты
Казань
ограничения
Росавиация
