Назван топ-5 деревень России с самыми короткими названиями Иж, Ям и Ая вошли в топ населенных пунктов с самыми короткими названиями

Деревни Иж в Кировской и Ям в Московской области стали населенными пунктами с самыми короткими названиями, сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий. Также в топ вошло село Ая в Алтайском крае.

В топ также вошли рабочий поселок Ук в Иркутской области и деревня Иг в Архангельской. Короткие наименования населенных пунктов в большинстве случаев связаны с языками коренных народов России.

До этого эксперты составили список городов России с самыми короткими названиями, в него вошли 16 наименований. Так, самое короткое название длиной всего в три символа имеют города Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя и Южа.

