21 февраля 2026 в 10:04

Назван топ-5 деревень России с самыми короткими названиями

Иж, Ям и Ая вошли в топ населенных пунктов с самыми короткими названиями

Деревни Иж в Кировской и Ям в Московской области стали населенными пунктами с самыми короткими названиями, сообщили ТАСС в пресс-службе Росреестра со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий. Также в топ вошло село Ая в Алтайском крае.

В топ также вошли рабочий поселок Ук в Иркутской области и деревня Иг в Архангельской. Короткие наименования населенных пунктов в большинстве случаев связаны с языками коренных народов России.

До этого эксперты составили список городов России с самыми короткими названиями, в него вошли 16 наименований. Так, самое короткое название длиной всего в три символа имеют города Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя и Южа.

Ранее профессор кафедры русского языка СПбГУ лингвист Сергей Кузнецов рассказал, что популярными словами среди россиян за последние годы лет стали выражения «вайб» и «токсичный». По его словам, на словарный запас людей влияют тренды из социальных сетей. Лингвист обратил внимание, что популярные ранее выражения не теряют своей актуальности. К уже привычным россиянам фразам он отнес «гештальт», «хейтер», «криптовалюта», «абьюзер», «удаленка» и «хайп».

деревни
Россия
Алтайский край
Иркутская область
