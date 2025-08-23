Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 09:20

Составлен список российских городов с самыми короткими названиями

Роскадастр: 16 городов России имеют самые короткие названия

Арт-объект в Уфе Арт-объект в Уфе Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперты составили список городов России с самыми короткими названиями, в него вошли 16 наименований, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором каталога выступает Роскадастр.

Так, самое короткое название длиной всего в три символа имеют города Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя и Южа. Уточняется, что эти населенные пункты расположены в Челябинской, Нижегородской, Костромской, Оренбургской, Псковской и других областях. Всего в стране существует 1242 города.

Ранее сообщалось, что Александровск-Сахалинский стал российским городом с самым длинным названием, которое насчитывает 25 символов. Этот населенный пункт, основанный в 1862 году, назван в честь императора Александра II и расположен в Сахалинской области.

До этого стало известно, что самым молодым городом России признана Ойсхара в Чеченской Республике. Статус города она получила в 2023 году. Раньше Ойсхара имела статус поселка. Согласно закону от 15 декабря 2023 года, объекту был присвоен городской статус.

города
Россия
списки
названия
