Составлен список российских городов с самыми короткими названиями

Эксперты составили список городов России с самыми короткими названиями, в него вошли 16 наименований, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором каталога выступает Роскадастр.

Так, самое короткое название длиной всего в три символа имеют города Аша, Бор, Буй, Гай, Дно, Зея, Нея, Обь, Оса, Оха, Реж, Сим, Уфа, Уяр, Шуя и Южа. Уточняется, что эти населенные пункты расположены в Челябинской, Нижегородской, Костромской, Оренбургской, Псковской и других областях. Всего в стране существует 1242 города.

Ранее сообщалось, что Александровск-Сахалинский стал российским городом с самым длинным названием, которое насчитывает 25 символов. Этот населенный пункт, основанный в 1862 году, назван в честь императора Александра II и расположен в Сахалинской области.

До этого стало известно, что самым молодым городом России признана Ойсхара в Чеченской Республике. Статус города она получила в 2023 году. Раньше Ойсхара имела статус поселка. Согласно закону от 15 декабря 2023 года, объекту был присвоен городской статус.