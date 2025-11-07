Опасность БПЛА объявлена в трех регионах России

В Курской, Рязанской и Волгоградской областях введен режим беспилотной опасности, сообщила пресс-служба оперштаба и РСЧС регионов. Уточняется, что жителей попросили соблюдать осторожность.

Над Курском работает ПВО. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. На территории Волгоградской области и Рязанской также действует режим «Беспилотная опасность». Жителей просят сохранять спокойствие, избегать открытых участков и не приближаться к окнам, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила: силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

До этого губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьском Рыльского района был ранен ребенок. Мальчик 12 лет получил мелкие осколочные ранения и контузию. По словам губернатора, мальчик находится под присмотром медиков. Глава региона осудил «подлые атаки» ВСУ и заявил, что им не может быть никакого оправдания, особенно когда от этого страдают дети.