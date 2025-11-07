Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 23:55

Опасность БПЛА объявлена в трех регионах России

В Курской, Волгоградской и Рязанских областях объявлена беспилотная опасность

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Курской, Рязанской и Волгоградской областях введен режим беспилотной опасности, сообщила пресс-служба оперштаба и РСЧС регионов. Уточняется, что жителей попросили соблюдать осторожность.

Над Курском работает ПВО. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. На территории Волгоградской области и Рязанской также действует режим «Беспилотная опасность». Жителей просят сохранять спокойствие, избегать открытых участков и не приближаться к окнам, — сказано в публикации.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила: силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

До этого губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьском Рыльского района был ранен ребенок. Мальчик 12 лет получил мелкие осколочные ранения и контузию. По словам губернатора, мальчик находится под присмотром медиков. Глава региона осудил «подлые атаки» ВСУ и заявил, что им не может быть никакого оправдания, особенно когда от этого страдают дети.

БПЛА
Рязанская область
Курская область
Волгоградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп 8 ноября: кому нельзя переедать и кого ждет роковая встреча?
Умер режиссер фильмов про Джеймса Бонда Ли Тамахори
Трамп и Орбан достигли соглашения по энергетическим санкциям
Наши повсюду! Главные успехи и сложности пророссийского подполья на Украине
Трутнев рассказал о боях с ВСУ под Угледаром
Подольская рассказала, как Никиту Преснякова изменила Америка
Открывший структуру ДНК скончался в хосписе
США одобрили идею использования активов России
Стала известна причина задержания директора Минпромторга Кузнецова
Фаза Луны сегодня, 8 ноября 2025 года. Сидим дома и прибираемся
Турция выдала ордер на арест Нетаньяху
Приметы 8 ноября: Дмитриев день, поминальный день, конец свадебного сезона
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 ноября 2025 года
ВС РФ движутся на Днепр и Запорожье: защищать их некому — все в котлах
Опасность БПЛА объявлена в трех регионах России
Человек погиб при взрыве в ДНР
Бадриджани: закуска из баклажанов с орехами — грузинская кухня
ПВО отразила атаку беспилотников над Курском
Внучка Ельцина опубликовала фото в купальнике с сыном Березовского
Аэропорт Волгограда временно не работает
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.