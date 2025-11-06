Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 08:32

В трех российских регионах решили повысить транспортный налог

ХМАО, Рязанская и Липецкая области решили повысить транспортный налог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ХМАО, Рязанская и Липецкая области увеличивают транспортный налог, сообщают «Ведомости». В материале уточняется, что законопроекты уже находятся на рассмотрении или приняты региональными властями.

При этом ставки для самых распространенных видов транспорта сохранят прежние значения, они составят от 50% до 77% от максимально допустимых значений, установленных Налоговым кодексом РФ. Повышение при этом, как сказано в законопроекте Рязанской области, необходимо для «гармонизации регионального налогообложения».

Ранее власти трех российских регионов инициировали повышение транспортного налога для пополнения бюджетов. Соответствующие законопроекты уже внесены в региональные парламенты губернаторами Красноярского края, Новосибирской и Оренбургской областей.

До этого сенатор Игорь Мурог рассказал, что в России с 2026 года запустят новую форму господдержки для семей с детьми. По его словам, речь идет о семейной налоговой выплате. Мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми.

