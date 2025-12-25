Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 21:09

Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки

СК начал проверку после высадки ребенка из автобуса в 40-градусный мороз в ХМАО

СК начал проверку после сообщений в соцсетях о ребенке, которого в Ханты-Мансийске высадили из автобуса в 40-градусный мороз, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, мужчине не понравилось, что мальчик ел в салоне шоколадку.

Будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров в общественном транспорте, а также действиям водителя, — говорится в сообщении.

Портал «Вестник Сургутского района» написал, что мальчик якобы съел один кусочек и убрал шоколад, но водитель все равно решил его высадить. Местная прокуратура также организовала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что прокуратура Пермского края проверит работу коммунальных служб после отключения отопления в доме на улице 20-летия Победы в Соликамске. Минувшей ночью температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов. При таких метеоусловиях отсутствие отопления в жилых помещениях представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан. Прокуратура намерена выяснить причины аварии и оценить готовность инженерных сетей к зиме.

