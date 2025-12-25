Водитель высадил ребенка в 40-градусный мороз из-за шоколадки СК начал проверку после высадки ребенка из автобуса в 40-градусный мороз в ХМАО

СК начал проверку после сообщений в соцсетях о ребенке, которого в Ханты-Мансийске высадили из автобуса в 40-градусный мороз, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, мужчине не понравилось, что мальчик ел в салоне шоколадку.

Будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров в общественном транспорте, а также действиям водителя, — говорится в сообщении.

Портал «Вестник Сургутского района» написал, что мальчик якобы съел один кусочек и убрал шоколад, но водитель все равно решил его высадить. Местная прокуратура также организовала проверку по факту случившегося.

