26 января 2026 в 00:17

Снежная буря оставила без электричества более миллиона человек

PowerOutage: более 1 млн американцев остались без света из-за снежной бури

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press
В США из-за мощной снежной бури без света остались более 1 млн человек, следует из данных сервиса PowerOutage. Наиболее сложная обстановка сложилась в штате Теннесси, где без света остались свыше 300 тыс. потребителей.

Серьезные проблемы с энергоснабжением также отмечаются в нескольких юго-восточных штатах, включая Техас, Луизиану, Алабаму и Джорджию. На момент 00:05 мск всего было зафиксировано 1,02 млн перебоев с электричеством.

Ранее мощные снегопады, пришедшие в Японию вслед за Камчаткой, привели к человеческим жертвам. Непогода стала причиной гибели 56-летнего местного жителя и травм десятков людей.

До этого более 132 тыс. кубометров снега было вывезено спасателями после мощного снегопада, обрушившегося на Камчатку. По данным МЧС России, всего очищено более тысячи кровель многоквартирных жилых домов, а также свыше 380 километров дорог.

Кроме того, три муниципальных округа Запорожской области частично остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, аварийные службы ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

