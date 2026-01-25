Мощные снегопады в Японии стали причиной человеческих жертв Один человек погиб и десятки пострадали из-за мощного снегопада в Японии

Мощные снегопады, пришедшие в Японию вслед за Камчаткой и США, привели к человеческим жертвам, передает Telegram-канал SHOT. Непогода стала причиной гибели 56-летнего местного жителя и травм десятков людей.

Отмечается, что снежные сугробы парализовали движение на дорогах и привели к отмене авиарейсов. Местных жителей призвали сохранять бдительность и без крайней необходимости не выходить из дома, заключили в источнике.

Ранее более 132 тыс. кубометров снега было вывезено спасателями после мощного снегопада, обрушившегося на Камчатку. По данным МЧС России, всего очищено более тысячи кровель многоквартирных жилых домов, а также свыше 380 километров дорог.

До этого два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском. Глава ГУ МЧС по региону Сергей Лебедев сообщил, что ЧП произошло в частном секторе на улице Макарова.

Кроме того, снегопад в городе Пенсакола в солнечном штате Флорида достиг необычного уровня, покрыв землю слоем в пять сантиметров, сообщил метеоролог Мэтт Дэвитт. Он отметил, что это поистине историческое событие.