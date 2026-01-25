На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели Более 132 тыс. кубометров снега вывезли на Камчатке после снегопада

Более 132 тыс. кубометров снега было вывезено спасателями после мощного снегопада, обрушившегося на Камчатку, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, всего очищено более тысячи кровель многоквартирных жилых домов, а также свыше 380 километров дорог.

С начала проведения работ очищено более одной тысячи кровель многоквартирных жилых домов, расчищено более 380 км улиц, вывезено более 132 тыс. кубометров снега, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства оказывают помощь маломобильным гражданам, очищая придомовые территории и подъезды к жилым домам. Кроме того, продолжается очистка от снега эвакуационных выходов школ и детских садов.

Также спасатели помогают автомобилистам, застрявшим в снежных переметах, и людям преодолевающим сугробы, — добавили в МЧС.

Ранее губернатор края Владимир Солодов рассказал, что военный самолет Ан-124 «Руслан» прибыл на Камчатку с новой партией спецтехники из Москвы. По его словам, она предназначена для уборки снега, который выпал в регионе во время циклона.