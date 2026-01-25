На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели

Более 132 тыс. кубометров снега было вывезено спасателями после мощного снегопада, обрушившегося на Камчатку, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, всего очищено более тысячи кровель многоквартирных жилых домов, а также свыше 380 километров дорог.
Сотрудники ведомства оказывают помощь маломобильным гражданам, очищая придомовые территории и подъезды к жилым домам. Кроме того, продолжается очистка от снега эвакуационных выходов школ и детских садов.
Также спасатели помогают автомобилистам, застрявшим в снежных переметах, и людям преодолевающим сугробы, — добавили в МЧС.
Ранее губернатор края Владимир Солодов рассказал, что военный самолет Ан-124 «Руслан» прибыл на Камчатку с новой партией спецтехники из Москвы. По его словам, она предназначена для уборки снега, который выпал в регионе во время циклона.