25 января 2026 в 17:34

На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели

Более 132 тыс. кубометров снега вывезли на Камчатке после снегопада

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Более 132 тыс. кубометров снега было вывезено спасателями после мощного снегопада, обрушившегося на Камчатку, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, всего очищено более тысячи кровель многоквартирных жилых домов, а также свыше 380 километров дорог.

С начала проведения работ очищено более одной тысячи кровель многоквартирных жилых домов, расчищено более 380 км улиц, вывезено более 132 тыс. кубометров снега, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства оказывают помощь маломобильным гражданам, очищая придомовые территории и подъезды к жилым домам. Кроме того, продолжается очистка от снега эвакуационных выходов школ и детских садов.

Также спасатели помогают автомобилистам, застрявшим в снежных переметах, и людям преодолевающим сугробы, — добавили в МЧС.

Ранее губернатор края Владимир Солодов рассказал, что военный самолет Ан-124 «Руслан» прибыл на Камчатку с новой партией спецтехники из Москвы. По его словам, она предназначена для уборки снега, который выпал в регионе во время циклона.

