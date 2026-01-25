Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 03:29

На Камчатку прибыла новая партия техники для уборки снега

Солодов: на Камчатку для уборки снега доставили партию спецтехники из Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военный самолет Ан-124 «Руслан» прибыл на Камчатку с новой партией спецтехники из Москвы, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов. По его словам, она предназначена для уборки снега, который выпал в регионе во время циклона.

Рейсом доставлены комбинированная дорожная машина и два экскаватора. Техника передана региону на безвозмездной основе и пополнит наш автопарк. Машины выведут на линии для расчистки в кратчайшие сроки, — говорится в публикации.

Солодов добавил, что еще несколько партий техники прибудут в регион позже. Она будет транспортироваться бортом МЧС и морским судном.

До этого Владимир Солодов заявил, что власти официально запросят федеральную помощь для ликвидации последствий аномальных снегопадов. По его уточнению, субъекту не хватает специализированной техники, чтобы справиться с мощнейшими за последнее десятилетие циклонами. Солодов подчеркнул, что местные дорожные службы, несмотря на максимальную мобилизацию, не способны устранить все последствия стихии своими силами.

