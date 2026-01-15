Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:30

Снег с крыш убил двух человек в российском регионе

На Камчатке два человека погибли под завалами снега с крыш

Обледенелый балкон во время снегопада в Петропавловске-Камчатском Обледенелый балкон во время снегопада в Петропавловске-Камчатском Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском, сообщил глава ГУ МЧС по региону Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что трагедия произошла в частном секторе на улице Макарова. Министр также добавил, что власти обсуждают введение чрезвычайной ситуации.

В ПКГО второй сход снега на человека. В этот раз частный сектор по улице Макарова. Снегом засыпало мужчину 1963 года. Спасатели и медики пытались оказать помощь, но, к сожалению, мужчина погиб, — отметил Лебедев.

На Камчатке из-за рекордных снегопадов сугробы уже достигли уровня первого этажа. Под снегом скрылись автомобили и низкие постройки, отменены авиарейсы, остановлены междугородние автобусы и перекрыты ключевые трассы. Школы и предприятия переведены на удаленку, а приюты для животных столкнулись с тем, что их вольеры полностью занесло.

Ранее у берегов Камчатки зафиксировали не менее 13 афтершоков за сутки. Магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8. Ученые следят за вулканической активностью в регионе, которая увеличилась после землетрясения 30 июля прошлого года.

Камчатка
снег
смерти
МЧС
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Почтовые работники попытались радикально скрыть кражу 60 млн рублей
Никитин раскрыл, сколько беспилотных фур будут ездить в России к 2028 году
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.