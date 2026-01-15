Снег с крыш убил двух человек в российском регионе

Два человека погибли под завалами снега с крыш в Петропавловске-Камчатском, сообщил глава ГУ МЧС по региону Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что трагедия произошла в частном секторе на улице Макарова. Министр также добавил, что власти обсуждают введение чрезвычайной ситуации.

В ПКГО второй сход снега на человека. В этот раз частный сектор по улице Макарова. Снегом засыпало мужчину 1963 года. Спасатели и медики пытались оказать помощь, но, к сожалению, мужчина погиб, — отметил Лебедев.

На Камчатке из-за рекордных снегопадов сугробы уже достигли уровня первого этажа. Под снегом скрылись автомобили и низкие постройки, отменены авиарейсы, остановлены междугородние автобусы и перекрыты ключевые трассы. Школы и предприятия переведены на удаленку, а приюты для животных столкнулись с тем, что их вольеры полностью занесло.

Ранее у берегов Камчатки зафиксировали не менее 13 афтершоков за сутки. Магнитуды подземных толчков варьировались от 3,5 до 4,8. Ученые следят за вулканической активностью в регионе, которая увеличилась после землетрясения 30 июля прошлого года.