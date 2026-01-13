Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:22

На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке из-за рекордных объемов выпавшего снега сугробы сравнялись с высотой первого этажа, сообщает Readovka.news. В регионе продолжается режим ЧС.

Сообщается, что все автомобили и низкие постройки оказались погребены под снегом. Также в регионе отменены все авиарейсы, прекращено движение междугородних автобусов и перекрыты основные трассы.

Для школьников и работников предприятий организован удаленный формат работы и обучения. С трудностями столкнулись также работники приютов — вольеры для животных оказались занесены снегом.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи застряла в снегу во дворе на юго-востоке Москвы — люди пожаловались, что после мощного снегопада городские службы не расчистили дороги. Местные жители помогли вытолкать ее из сугроба.

