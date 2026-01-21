Лютые морозы в Москве: спасаемся от переохлаждения и правильно заводим авто

По данным Гидрометцентра, уже на этой неделе температура в Москве опустится до минус 23 градусов. Пешеходы могут серьезно заболеть, автомобили — не завестись. Основная причина этого в низких температурах. Какие меры предосторожности нужно соблюдать в такую погоду — в материале NEWS.ru.

Как правильно одеваться в сильные морозы

Основная причина плохого самочувствия в морозы — это переохлаждение. По словам врачей, при похолодании возрастает количество простуд, ангин, отитов и ОРВИ. Для того чтобы защитить свой организм, нужно следовать нескольким простым правилам.

Во-первых, необходимо теплее одеваться, уделяя особенное внимание защите рук, ног и головы. Во-вторых, обувь должна быть теплой, сухой и не сдавливающей стопу, поскольку нарушение кровообращения ускоряет охлаждение тканей, напомнила в разговоре с NEWS.ru заведующая поликлиникой врач-терапевт Елена Ревкова.

По ее словам, на морозе кожа лица и губ, как правило, подвергается агрессивному воздействию низких температур. Для профилактики обморожений рекомендуется использовать защитные кремы с плотной текстурой, не содержащие много воды, и наносить их за 20–30 минут до выхода на улицу. Губы необходимо защищать специальными бальзамами.

«Перед выходом на улицу важно избегать перегрева и повышенного потоотделения, так как влажная одежда увеличивает вероятность переохлаждения», — рассказала Ревкова.

Как защититься во время прогулки от сильных морозов

На улице при сильном морозе стоит активно двигаться, чаще заходить в помещения погреться, пить больше теплой жидкости и постоянно перекусывать, посоветовал NEWS.ru основатель мобильного приложения «Справочник врача» терапевт Константин Хоманов. По его словам, лучше всего подойдут орехи, сухофрукты и батончики.

«При промокании обуви и одежды нужно немедленно прекратить прогулку и искать способы согреться или быстрее идти домой», — рассказал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Есть портативные карманные грелки, чтобы согреть руки, рассказал он. Или так называемые термоодеяла из двустороннего материала, похожего на фольгу. Такие приспособления можно положить в сумочку и использовать по потребности, когда нужно согреться.

«После прогулки, если замерзли, окунитесь в теплую, не горячую ванну. Не пейте алкоголь. Можно сделать легкий перекус», — рекомендовал Хоманов.

Как завести аккумулятор в сильный мороз

При температуре минус 30 градусов автомобиль иногда заводится с большим трудом: емкость аккумуляторной батареи может снизиться практически до половины. Вязкое густое трансмиссионное масло в коробке передач может не давать возможности аккумулятору прокрутить двигатель, чтобы он запустился.

Если аккумулятор плохо работает и ему уже много лет, есть несколько приемов, которые помогут его «оживить», рассказал NEWS.ru автоэксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. По его словам, при посадке в автомобиль нужно позаботиться о состоянии стартера — так называют элемент автомобиля, который используется для запуска двигателя.

«До работы со стартером нужно включить на три-пять минут фары. Они потребляют довольно много тока: по пять ампер в каждую фару. Ток, небольшой для кислотно-свинцового аккумулятора, приведет к тому, что электроны побегут по электролитам, что сделает аккумулятор более работоспособным для последующего вращения стартера», — объяснил специалист NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Попова, при подготовке автомобиля к холодам помогут длинные провода для «прикуривания». В случае если «прикурить» не у кого, придется снимать аккумулятор и каким-то образом отогревать его в тепле. При этом лучше поставить его на зарядку. Иногда для того, чтобы он запустился, во впускной коллектор двигателя можно впрыснуть нашатырного спирта.

«Продаются изотермические одеяла для автомобилей. Если вы где-то собираетесь остановиться на пару часов, чтобы автомобиль быстро не остывал, имеет смысл укрыть им капот и подкапотное пространство, что позволит дольше сохранять тепло», — заключил Попов.

Как безопасно ездить на автомобиле в сильный мороз

Перед морозами нужно протестировать предпусковой подогреватель двигателя — он помогает подготовить авто к работе в условиях низких температур, посоветовала в беседе с NEWS.ru телеведущая, автор видеоблога об авто «Лиса Рулит», автоэксперт Елена Лисовская. По ее словам, если есть возможность не выезжать на дороги в минус 30–35, не стоит это делать.

«В морозы идут экстремальные нагрузки на все, включая ходовую часть. Лежачие полицейские и ямки стоит проезжать со скоростью в два раза меньше, чем вы это делаете обычно. Берегите ходовую часть, она сейчас в жестком замороженном состоянии и свои функции выполняет хуже», — рассказала она.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Если в вашем автомобиле старая тормозная жидкость и вы не помните, когда ее меняли, она может потерять все свои свойства на сильном морозе, отметила Лисовская. Все это может привести к сильной аварии.

«Владельцам электромобилей и гибридов советую внимательнее следить за зарядкой автомобиля. Заряд будет таять у вас на глазах. Прогнозируемый пробег, который вы видите на приборной панели, делите смело на три либо половину. То есть если у вас прогноз на 400 км, можно рассчитывать на 200–250 реального пробега», — прокомментировала Лисовская.

Когда сильные морозы могут стать полезными

Сильные морозы могут пойти на пользу здоровья населения. При сильном «минусе» и спится лучше, и солнечных дней больше, и воздух чище, заметила в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

«Советую больше гулять и дышать свежим воздухом. Не забывайте о здоровом питании. Важно соблюдать режим сна, не забывая о проветривании и увлажнении воздуха в жилище», — отметила она.

Резкое понижение температуры не так опасно, как повышение, подчеркнула врач. Перепады провоцируют скачки давления, плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, способствуют активизации вирусов и бактерий.

Читайте также:

Упал, очнулся — гипс: как уберечь себя от переломов в гололед

Барическая пила в столице: как москвичам уберечься от магнитных бурь

Адская головная боль, апатия, инсульт: как избежать мигрени, чем опасна