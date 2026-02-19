Снегопады и ветер в Москве не прекратятся: на сколько еще вырастут сугробы

Снова на Московский регион обрушились рекордные снегопады. В соцсетях жалуются, что утром 19 февраля из-за сугробов было не так просто добраться на работу. К чему еще нужно подготовиться, как долго это будет продолжаться, как в этот период защитить свое здоровье — в материале NEWS.ru.

Станет ли снегопад в Москве рекордным

Снегопад в Москве 19 февраля может стать самым сильным в этом году, сообщил NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. По его словам, пока первое место удерживает 9 января, когда выпало 18–22 см снега. Если 19 февраля побьет этот рекорд, то может занять 4-е место в рейтинге самых снежных дней в за всю историю метеонаблюдений. Пока первое место в нем удерживает 14 февраля 1966 года, когда выпало 35,5 мм осадков — в полтора раза больше, чем ожидается сегодня.

«Сегодня утром на метеостанции ВДНХ было 49 см снега. Ожидается прибавка от 15 до 22 см. Это значит, что завтра с утра можно будет намерить 65–70 см при норме всего 38», — рассказал синоптик.

По его словам, непогода не утихнет и 20 февраля толщина снега может превысить сезонную норму в полтора-два раза.

«Причина столь интенсивного снегопада — южный циклон. Еще вчера он „отдыхал“ на Балканах и „любовался“ красотами Средиземного моря. Все южные циклоны очень насыщены влагой. Когда они приходят в центр России, где сталкиваются с холодной воздушной массой, выпадает много осадков», — сообщил Поповнин.

Какая температура будет в Москве во время снегопада

Также синоптик предупредил о сильном ветре. Его порывы могут достигать 15–17 метров в секунду, это больше, чем 50 километров в час, предупредил Поповнин. По его словам, уже к концу недели он не должен быть таким сильным.

«При этом ощущаемая температура при ветре и высокой влажности будет ниже нормы на 3–8 градусов», — сообщил синоптик.

У такой погоды есть и бонус, это небольшое повышение температуры. Так, в ближайшую неделю в Москве не ожидается десятиградусных морозов, продолжил синоптик. В пятницу возможно минус 5–7 градусов, в выходные — минус 3–6. К середине следующей недели мы можем выйти на значения, близкие к нулю.

Когда закончатся снегопады в Москве

По словам ведущего специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, сильные снегопады будут идти в московском регионе до марта.

«У нас были и большие снегопады, правда, не в феврале. В марте высота снега могла увеличиться на 25 см, чего сейчас не случается», — рассказала она NEWS.ru.

По ее словам, в Подмосковье высота снега может превысить и метр.

«Однако 22 и 23 февраля прогнозируется погода без существенных осадков. Нас ждет передышка в снегопаде, температура воздуха приблизится к климатической норме — сейчас она ниже на 5–6 градусов. Итого 24 февраля минимально ожидается минус 2–7, максимально — минус 1–6. Этот день станет предвестником весны», — рассказала Позднякова.

Как защититься от холода и снега в Москве

В разговоре с NEWS.ru врач терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Вера Багирь заметила, что вьюга и метель — это повод позаботиться о себе. По ее словам, в такую погоду стоит пить больше теплой воды — сухой воздух в отапливаемых помещениях может привести к обезвоживанию организма. Это ослабляет слизистые оболочки, делая их более уязвимыми для вирусов.

«Делать глоток следует каждые полчаса-час», — рассказала врач.

Во время снегопадов рекомендуется питаться продуктами, богатыми сложным углеводами. Поддержать иммунитет помогут цельнозерновые крупы, овощи, фрукты, авокадо, орехи, жирная рыба. Квашеная капуста поможет в борьбе с инфекциями. А вот чрезмерное употребление сладкого и рафинированных продуктов может, наоборот, ослабить иммунитет, предупредила Багирь.

Если в плохую погоду вы остались на удаленке, утром сделайте зарядку, потанцуйте или поприседайте, чтобы разогреть тело и подготовить к рабочему дню, продолжила она. Открывайте окна даже в мороз на 5–10 минут несколько раз в день.

«Когда вы работаете в офисе, перед выходом из дома оденьтесь в несколько слоев, причем каждый последующий слой должен быть менее объемным, чем предыдущий. Например, сначала термобелье, затем флисовая кофта, а сверху — куртка», — посоветовала собеседница NEWS.ru.

