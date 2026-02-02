Морозы, снег без перерыва: чем аномальная погода грозит москвичам в феврале

Синоптики сообщили, что на Московский регион обрушились рекордные снегопады. По словам сотрудников Гидрометцентра, опрошенных NEWS.ru, в некоторых районах сугробы могут доставать до первых этажей жилых домов. К чему еще москвичам нужно подготовиться, как долго это будет продолжаться — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Едва ли не каждый день синоптики сообщают об очередном температурном рекорде этой зимы. По словам ведущего специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, до четверга включительно будет холоднее нормы на 10–12 градусов.

«В ночные часы будет преобладать минус 20–22, днем — минус 15–17. Только к выходным возможно ощутимое потепление. Правда, температура останется ниже нормы на 3–4 градуса. Зато вновь начнется снег», — рассказала NEWS.ru синоптик.

Ожидается, что 6 февраля, в пятницу, осадки пройдут лишь местами, продолжила Позднякова. Зато на следующий день влияние южного циклона будет ощущаться практически на всей территории столичного региона. Из-за этого снег будет идти все выходные дни.

По словам Поздняковой, снегопады могут идти в феврале, а может быть, и в марте. Есть вероятность, что прекратятся они только в апреле. При этом нельзя сказать, насколько изменится высота сугробов: в какой-то момент снежный покров будет проседать, но уже через несколько часов может прибавиться вновь.

Когда в Москву вновь придут сильные морозы

По статистике метеонаблюдений, отрицательные температурные аномалии в Москве чаще всего случаются в последнюю неделю января и в начале февраля. Обычно в эти даты в столичном регионе бывает минус 4–5 градусов, но нынешний год богат на климатические сюрпризы, заявил в беседе с NEWS.ru синоптик Никита Поповнин. Температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 8–13 градусов.

«Мороз-кусака пожаловал в столичный регион и вовсю щиплет носы и щеки всем горожанам. Днем прогнозируются значения в минус 12–17, ночью может подморозить до минус 20–25, что также в разы холоднее положенного», — объяснил метеоролог.

По его словам, сейчас в столичном регионе не только холодно, но и снежно. Синоптики рассказывают о том, что в некоторых подмосковных городах столбик термометра не поднимался выше отметки минус двадцать, а это даже холоднее, чем обычно бывает зимой на Ямале, и больше соответствует суровому субарктического климату Туруханского края.

«Высота сугробов в Москве превышает норму в 2-3 раза в зависимости от района», — сообщил Поповнин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Каким будет февраль в Москве

«Возможны волны похолоданий и потеплений», — описал характер грядущего месяца в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Ильин. Во второй декаде февраля возможно кратковременное потепление до минус 1–6 градусов, тогда же может пойти снег, продолжил он.

«Буквально через сутки температура поползет вниз до минус 10 и немного ниже», — рассказал он.

По его словам, в феврале возможны и снегопады. Однако пока нельзя точно сказать, сколько снега выпадет. Ильин заметил, что уже в конце месяца «серьезно запахнет весной».

«Это значит, что солнце будет светить и подтапливать снег. Начнется активный рост сосулек. Температура днем ожидается в пределах минус 2–10 градусов, и это будет способствовать дневным капелям с крыш. Пешеходам нужно быть особенно внимательными», — заключил он.

Как защититься от холода и снега в Москве

В разговоре с NEWS.ru врач Красногорской больницы Юлия Морозова заметила, что в квартире или частном доме нужно заклеить все источники холода, используя утеплитель и поролоновые ленты.

По ее словам, на улице нужно одеваться по принципу «капусты» — в морозы несколько слоев одежды могут быть лучше самого теплого пуховика.

«Защищайте открытые участки тела: подойдет шапка-шлем, шарф, маска и качественные варежки. Обувь должна быть на размер больше положенного, чтобы надеть теплый носок и сохранить кровообращение. Перед выходом нужно плотно поесть — телу нужна энергия для выработки тепла», — рассказала она.

Первые признаки обморожения — это бледная кожа, потеря чувствительности и покалывания, отметила врач. Заметив их, нужно немедленно согреться в теплом помещении.

«Отмените необязательные поездки. Лучший способ пережить лютый мороз — кружка горячего чая под пледом, в уютном доме, в компании близких или интересной книги», — посоветовала Морозова.

Читайте также:

Раннее тепло или морозы до апреля? Какой будет весна в России в 2026 году

Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте

Сухой ветер и потепление до +10? Погода в Москве в марте: чего ждать

Лютый дубак и холод до –25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать