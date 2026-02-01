Москвичи столкнулись с самыми сильными морозами с начала зимы

В столичном регионе морозы вышли на пик, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, воскресенье, 1 февраля, станет самым холодным днем зимы в Москве и Подмосковье.

Температура в Москве в разгар дня не выше минус 15 — минус 18, по области 15-20 градусов мороза. Это будет самый-самый холодный день текущей зимы. И мало того, из-за плотного холодного северного ветра по ощущениям будет казаться, что на улице не минус 15-18 мороза, а минус 22-25, — поделился информацией Тишковец.

По его словам, сейчас температура воздуха значительно ниже обычного показателя — на целых 10-12 градусов ниже климатической нормы. По словам специалиста, 1 февраля влияние тыловой части циклона, центр которого расположен над Мордовией, продолжит приносить в московский регион сильные северные ветра, несущие арктический холод. Это приведет к сохранению аномально низких зимних температур.

Ранее Тишковец рассказал, что в Москве впервые с начала зимнего сезона высота сугробов достигла полуметра. На главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, снежный покров поднялся до 52 сантиметров.