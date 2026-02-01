Лютый дубак и холод до –25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

В Москве на следующей неделе прогнозируются осадки в виде снега. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице с 2 по 8 февраля, ждать ли лютого дубака и холода до −25 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По данным метеоцентров, погода в Москве в понедельник, 2 февраля, будет определяться областью низкого давления. Прогнозируются осадки в виде снега в течение всего дня. Температура воздуха днем составит около −16 градусов, а ночью опустится до −20 градусов.

Во вторник, 3 февраля, сохранится облачная погода с прояснениями. Дневная температура будет колебаться в районе от −15 до −13 градусов, ночная будет держаться в пределах −20 градусов.

В среду, 4 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой снег пройдет местами. Днем температура воздуха опустится до −15 градусов, а ночью будет держаться на уровне −21 градуса. Атмосферное давление начнет расти и приблизится к норме, составит около 751 миллиметра ртутного столба.

В четверг, 5 февраля, ожидается малооблачная погода. Ночью будет от −22 до −24 градусов, днем — от −8 до −10 градусов. Ветер западный, умеренный.

Днем 6 февраля воздух прогреется до −5–6 градусов на западе и в центре столичного региона, а на востоке ожидается около −8. На протяжении суток прогнозируются снегопады, временами сильные, не исключены также небольшие метели.

В субботу, 7 февраля, ночью — от −7 до −9 градусов, днем — от −5 до −7 градусов. Снегопад в Москве, скорее всего, продолжится, однако к концу дня должен ослабнуть или прекратиться.

В воскресенье, 8 февраля, местами также не исключен небольшой снег, но температура воздуха начнет снижаться. Ночью 8 февраля подморозит до −10–13 градусов, днем в Москве — от −7 до −10 градусов, на востоке и юго-востоке Подмосковья, куда похолодание придет позже, местами от −5 до −7 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, в российской столице на следующей неделе лютого дубака и холода до −25 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В понедельник, 2 февраля, в Санкт-Петербурге ожидаются снегопады, температура воздуха ночью будет находиться в диапазоне от −12 до −14 градусов, а днем составит около −6 градусов.

Во вторник, 3 февраля, осадки ослабнут или вовсе прекратятся в Северной столице. Столбики термометров вплоть до четверга будут опускаться до −10–13 градусов. В среду и четверг, 4 и 5 февраля, дневная температура будет находиться в диапазоне от −8 до −10 градусов, в эти дни ожидается переменная облачность, временами ясно, без осадков, однако к вечеру 5 февраля начнется снег.

В ночь на пятницу, 6 февраля, минимальная температура воздуха составит около −12 градусов, но к утру 6 февраля она вырастет до −9. Такой же показатель сохранится и в течение дня. При облачной погоде ожидается снег. В дневные часы снегопады продолжатся.

В субботу, 7 февраля, местами ожидается кратковременный слабый снег. Ночью температура составит от −10 до −12 градусов, днем — от −6 до −8 градусов. В воскресенье, 8 февраля, ночью столбики термометров опустятся до −14–16 градусов, днем — от −11 до −13 градусов.

