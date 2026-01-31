Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса перенесла множество операций, чтобы вернуть себе нос. Как сейчас складывается ее жизнь, в каких она отношениях с экс-супругом?

Чем известна Аршавина

Алиса Аршавина родилась 7 июня 1982 года в Санкт-Петербурге. Она училась в Высшей школе журналистики при Санкт-Петербургском государственном университете, работала моделью.

Ее первым супругом стал предприниматель Алексей Казьмин. В браке родились двое детей — дочь и сын. До развода модель познакомилась с Андреем Аршавиным. По ее словам, она не планировала разводиться, но спортсмен, который на тот момент состоял в отношениях с беременной их третьим ребенком телеведущей Юлией Барановской, добился ее расположения.

«Не считала, что я разлучница, думала, меня увели из семьи. У меня же брак был все-таки зарегистрированный, семья полноценная, двое детей. А он приехал на полгода — и все закрутилось-завертелось. Все, кстати, могло и закончиться. Но он решил, что очень сильно хочет быть со мной, хочет семью… И я именно та женщина, с кем он проживет всю жизнь», — объясняла Аршавина.

В 2016 году пара официально зарегистрировала брак. В феврале 2017 года у них родилась дочь Есения, а спустя восемь месяцев Аршавина сообщила, что подает на развод из-за измен.

«Первый раз это было, когда Есении было три дня. Я ее рожала в Испании, и он к нам летел увидеть дочку. Он уже подъезжает, а мне звонит мужской голос и говорит: „Я муж девушки, с которой у вашего супруга отношения уже почти год“. Присылает мне фотографию, где они вместе. В этот момент у меня все обрывается», — рассказывала она в программе «Судьба человека».

В каких сейчас отношениях Аршавина с бывшим мужем

Развод Алисы и Андрея Аршавиных сопровождался скандалом с разделом имущества. Футболист забрал у бывшей жены подаренный «Мерседес».

«Он забрал у меня все. Я была красива и здорова, у меня был дом, были деньги, драгоценности и благополучие. Все это пришлось продать. Он и его мама все отобрали у меня», — признавалась Аршавина.

Андрей Аршавин с женой Алисой, 2013 г. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В сентябре 2025 года Аршавин подал иск к бывшей супруге о снижении размера алиментов.

«У Юли с расставания с Андреем прошло больше 10 лет. У меня — семь. И ты опять напоминаешь о себе. Достаточно того, что мы видим тебя в СМИ. Но ты опять напоминаешь о себе и с нами судишься. Все квартиры, которые у него есть в Питере, на маме. Все деньги, которые он заработал, играя в футбол, тоже у мамы», — сказала она в шоу «Хватит слухов!».

Что произошло с носом Аршавиной

После развода у Алисы Аршавиной начались проблемы со здоровьем. В 2020 году ее лицо сильно изменилось, аутоиммунное заболевание привело к разрушению носа.

«Разрушение носа было стремительным. В один день я проснулась с полным разрушением… До этого была просто деформация — где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, был в перекосе», — делилась Аршавина.

По ее словам, все началось с инъекций красоты.

«Обратилась к косметологу в пандемию. Без лицензии, без всего. Просто открыла чемоданчик… Что-то вкололось, какую инфекцию можно занести? Ну, а так как у меня был очень непростой этап жизни, связанный с разводом, то наложился огромный стресс. Мой организм просто не справился с той инфекцией. Я сама виновата, да, сто процентов», — поделилась она в шоу «Что я наделала?!».

Аршавина отметила, что слишком поздно обратила внимание на изменения в области носа.

«Когда я поняла, что с носом не то, было уже слишком поздно. Он видоизменялся на протяжении 3–5 месяцев: уменьшался, увеличивался, отек нарастал, спадал. Когда мне стало совсем плохо, я взглянула немного вверх и увидела черную смолу из носа — это некротическая жидкость», — заявила бывшая модель.

На фоне заболевания у Аршавиной развилась глубокая депрессия.

«Я была на дне, со мной случилась депрессия. Я почти год пролежала в кровати, не вставая, вплоть до того, что не переворачивалась на второй бок», — рассказала она.

Чем сейчас занимается Аршавина

Алиса Аршавина последние годы работала над восстановлением носа. В январе в эфир вышло шоу «Что я наделала?!», посвященное трагическим последствиям пластических операций и косметологических процедур, в котором она приняла участие.

Алиса Аршавина Фото: Социальные сети

Она рассказала, что сейчас довольна своей внешностью. По словам Аршавиной, чтобы восстановить нос, ей пересадили в том числе лоскуты со лба и хрящи с ушей.

«Нос сделан из своих тканей, лоскуты со лба и носогубных складок, а также хрящи с ушей и часть из ребра как основа для носа», — заявила Аршавина.

А интервью с Валерией Гай Германикой она призналась, что до сих пор живет на былые накопления.

«Я в жизни налеталась, бриллиантами напиталась, соболями…» — отметила Аршавина.

