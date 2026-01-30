Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на субботу и воскресенье, ждать ли проливных дождей и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что температура в Подмосковье в предстоящие выходные, 31 января и 1 февраля, опустится до -25 градусов. Также ожидается облачность с прояснениями, северный ветер до 11 м/с и снегопады.

«В Москве погода разная в выходные, у нас такое нередко бывает. 31-го числа — облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Ночью — понижение температуры до -20 градусов, а по области — от -19 до -24, при северном ветре 4–9 метров в секунду. Днем в Москве повышение температуры от -13 до -14, по области — от -12 до -17, небольшое усиление ветра, он будет также северный, 6–11 м/с, гололедица», — сообщила эксперт.

Макарова также пояснила, что в воскресенье, 1 февраля, погоду испортит циклон с юго-востока. По ее прогнозам, будет идти умеренный снег. Кроме того, ночью температура в Москве опустится до -22 градусов, по области — до -25 градусов, а днем столбики термометров покажут от -15 до -17 градусов в российской столице и от -15 до -20 градусов в Подмосковье. Ветер останется северным, 6–11 м/с, также сохранится гололедица.

Синоптик добавила, что из-за ветра ощущения будут, что на улице еще холоднее, а солнца будет меньше, чем в пятницу. В связи с этим она посоветовала теплее одеваться и немного сократить время пребывания на улице, однако не отказываться от прогулок совсем.

Таким образом, в выходные в Москве проливных дождей и тепла до 0 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Москве в начале февраля

По метеорологическим прогнозам, с 1 по 10 февраля в Москве дневная температура воздуха ожидается в пределах от -3 до -6 градусов, а ночью столбик термометра стабильно будет опускаться до -12 градусов. Наиболее холодным периодом этой декады станет первая неделя. Особенно морозной ожидается ночь на пятницу, 6 февраля, в этот день температура может достичь отметки в -12 градусов. В эти дни ветер будет умеренным, преимущественно юго-западным, со скоростью 3–5 м/с.

По данным Гидрометцентра РФ, погода в течение последнего зимнего месяца будет держаться в пределах климатической нормы, без резких скачков температуры и продолжительных оттепелей.

