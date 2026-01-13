Могучие ураганы и дубак до -20? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

По предварительным прогнозам метеоцентров, начало февраля в Москве ожидается умеренно морозным, снежным и пасмурным. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в конце зимы, ждать ли могучих ураганов и дубака до -20 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале февраля

Согласно статистическим данным, с 1 по 10 февраля в Москве дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до -6 градусов, а ночью столбик термометра стабильно будет опускаться до -12 градусов. Наиболее холодным периодом этой декады станет первая неделя. Особенно морозной ожидается ночь на пятницу, 6 февраля, когда температура может достичь отметки в -12 градусов. В эти дни ветер будет умеренным, преимущественно юго-западным, со скоростью 3–5 м/с, что в сочетании с высокой влажностью, характерной для этого времени года, усилит ощущение холода.

Главной особенностью погоды станут частые осадки. Синоптики прогнозируют, что большая часть дней в месяце будет снежной. В первой декаде осадки возможны практически ежедневно, что приведет к постоянному обновлению и поддержанию снежного покрова в городе. Атмосферное давление будет стабильно высоким, в районе 740–750 миллиметров ртутного столба.

По информации Гидрометцентра РФ, погода в течение месяца будет держаться в пределах климатической нормы, без резких скачков температуры и продолжительных оттепелей.

Таким образом, в российской столице в начале февраля могучих ураганов и дубака до -20 градусов не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале февраля

В Санкт-Петербурге первая декада февраля ожидается холодной. Средние дневные температуры воздуха прогнозируются в диапазоне от -2 до -5 градусов, ночные — от -5 до -13 градусов. Преобладающим направлением ветра станет южное и юго-западное, со средней скоростью от 4 до 6 м/с. Осадки в течение первых 10 дней февраля прогнозируются в виде снега.

Старт месяца, с 1 по 5 февраля, ознаменуется стабильной морозной погодой. Прогнозируется температура около -4 градусов днем и до -9 градусов ночью. Ветер южный, порывы до 6,4 м/c. Ощущаться холод будет как -12 градусов.

В период с 6 по 10 февраля похолодание достигнет своего пика в Северной столице. Днем ожидается до -6 градусов, ночью — около -13. Ощущаться температура будет как -14 градусов. Завершит первую декаду февраля день с температурой около -4 градусов днем и -7 градусов ночью. Ветер юго-западный. Ощущение холода составит -11 градусов.

