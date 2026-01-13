Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 18:10

Могучие ураганы и дубак до -20? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

По предварительным прогнозам метеоцентров, начало февраля в Москве ожидается умеренно морозным, снежным и пасмурным. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в конце зимы, ждать ли могучих ураганов и дубака до -20 градусов?

Какая погода будет в Москве в начале февраля

Согласно статистическим данным, с 1 по 10 февраля в Москве дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до -6 градусов, а ночью столбик термометра стабильно будет опускаться до -12 градусов. Наиболее холодным периодом этой декады станет первая неделя. Особенно морозной ожидается ночь на пятницу, 6 февраля, когда температура может достичь отметки в -12 градусов. В эти дни ветер будет умеренным, преимущественно юго-западным, со скоростью 3–5 м/с, что в сочетании с высокой влажностью, характерной для этого времени года, усилит ощущение холода.

Главной особенностью погоды станут частые осадки. Синоптики прогнозируют, что большая часть дней в месяце будет снежной. В первой декаде осадки возможны практически ежедневно, что приведет к постоянному обновлению и поддержанию снежного покрова в городе. Атмосферное давление будет стабильно высоким, в районе 740–750 миллиметров ртутного столба.

По информации Гидрометцентра РФ, погода в течение месяца будет держаться в пределах климатической нормы, без резких скачков температуры и продолжительных оттепелей.

Таким образом, в российской столице в начале февраля могучих ураганов и дубака до -20 градусов не ожидается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в начале февраля

В Санкт-Петербурге первая декада февраля ожидается холодной. Средние дневные температуры воздуха прогнозируются в диапазоне от -2 до -5 градусов, ночные — от -5 до -13 градусов. Преобладающим направлением ветра станет южное и юго-западное, со средней скоростью от 4 до 6 м/с. Осадки в течение первых 10 дней февраля прогнозируются в виде снега.

Старт месяца, с 1 по 5 февраля, ознаменуется стабильной морозной погодой. Прогнозируется температура около -4 градусов днем и до -9 градусов ночью. Ветер южный, порывы до 6,4 м/c. Ощущаться холод будет как -12 градусов.

В период с 6 по 10 февраля похолодание достигнет своего пика в Северной столице. Днем ожидается до -6 градусов, ночью — около -13. Ощущаться температура будет как -14 градусов. Завершит первую декаду февраля день с температурой около -4 градусов днем и -7 градусов ночью. Ветер юго-западный. Ощущение холода составит -11 градусов.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 13 января: что завтра, нервозность, головные боли

Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 января: где сбои в России

погода
новости
Москва
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы условия для начала гражданской войны в США
Стало известно, кто направился в Новокузнецк из-за смерти детей в роддоме
В Госдуме призвали к тотальной проверке после трагедии в Новокузнецке
На Украине полицейская напала на женщину-дворника
Военэксперт ответил, какое оружие новой эры могут разрабатывать США
На Украине чиновницу осудили за организацию выставки в Запорожье
Хитрые москвичи придумали способ заработка денег «из снега»
Раскрыты возможные последствия купания годовалого ребенка в проруби в мороз
Били ключом и насиловали бутылкой: мигрантов наказали за издевательства
Кончаловский рассказал о работе над документальным фильмом о Донбассе
В проект Трампа по Газе вошел европейский лидер
Казанский «Рубин» решил распрощаться с главным тренером команды
Киевский театр перенес спектакль из-за отключений электричества
Будет как в Прибалтике: как Санду добивает Молдавию
В Германии сделали прогноз по нападению США на Иран
Кальмары в сливочном соусе: нежное праздничное блюдо
Раскрыто, когда в США начнется цветная революция
Копченый лосось и апельсин: салат для гостей на старый Новый год
В Госдуме оценили главного врача больницы, где погибли младенцы
Косметолог раскрыла, что 67-летняя Мадонна сделала с лицом
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.