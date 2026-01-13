Магнитные бури сегодня, 13 января: что завтра, нервозность, головные боли

Сегодня, 13 января, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 января

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 13 января, составляет 46%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 46%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 19%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня на Земле фиксируется магнитная буря силой четыре балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 14 января, магнитной бури не ожидается.

Как сильная магнитная буря может повлиять на здоровье

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

