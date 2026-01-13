Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 11:09

Магнитные бури сегодня, 13 января: что завтра, нервозность, головные боли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сегодня, 13 января, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 января

По данным специалистов ИКИ РАН, вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 13 января, составляет 46%.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 46%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 19%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным», — отметили ученые.

По данным портала my-calend, сегодня на Земле фиксируется магнитная буря силой четыре балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой 4 балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати», — говорится в публикации.

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН добавили, что завтра, 14 января, магнитной бури не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сильная магнитная буря может повлиять на здоровье

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, однако страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно проявить осторожность.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

Читайте также:

Моросящий снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать

Затяжные ливни и тепло до 0? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Погода в Москве во вторник, 13 января: ждать ли сильных морозов и снегопада

магнитные бури
новости
здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трасса в Сибири встала из-за массового ДТП
Раскрыто, что рассмешило ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»
Документы раскрыли тайну пропавшего экс-главы «Уралкалия»
Быстрые низкокалорийные котлетки: едим и не толстеем, готовим за полчаса
Мужчина с ножом наводил ужас на людей в подмосковном ТЦ
В СК раскрыли, кто может быть виноват в крушении Су-30 в российском регионе
Кинолог объяснил, к чему может привести неправильное хранение корма
«Он берет паузу»: Малахов рассказал, что Киркоров оставил свое хобби
Совфед взял на контроль расследование гибели младенцев в Новокузнецке
Момент задержания и допрос подростка за связь с ГУР Украины попал на видео
Подросток попал в реанимацию после замены лампочки в люстре
Ушел из жизни актер из «Зачарованных»
Почему не работает WhatsApp 13 января: где сбои в России, когда заблокируют
Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 января 2026 года
Суд Новосибирска закрыл дело врача больницы, где умерла двухлетняя девочка
Президент Литвы собрался агитировать за военный полигон в стране
Раскрыта личность мужа загадочно пропавшей 1 января россиянки
«Выглядит странно»: политолог о пошлинах США против партнеров Ирана
Страшный недуг поразил маленького ребенка после ветрянки
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара
Общество

Смешали за 5 минут и в духовку: крылышки с картошкой «Золотая пара» — вкус как из гриль-бара

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.