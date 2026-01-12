Атака США на Венесуэлу
Погода в Москве во вторник, 13 января: ждать ли сильных морозов и снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 13 января, ожидается снег, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 13 января

В Москве завтра, 13 января, ожидаются морозы до −10 градусов и осадки в виде снега.

«13 января будет облачная с прояснениями погода. Небольшой снег (днем местами). Температура в Москве ночью — от −10 до −8 градусов, по области — от −12 до −7 градусов, местами до −17 градусов. Днем снег. Температура днем в Москве — от −9 до −7 градусов, по области — от −11 до −6 градусов. Ветер слабый. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение всей рабочей недели в российской столице ожидаются морозы и снег.

«Предстоящая рабочая неделя прогнозируется умеренно морозной с ежедневным выпадением снега. В понедельник, под влиянием очередного южного циклона, временами пройдет снег с общим количеством до 5 мм, в течение суток термометры покажут от −3 до −8 градусов. Снег будет уплотняться, так что заметного роста сугробов не ожидается. Во вторник интенсивность твердых осадков ослабеет (не более 0,8 мм), температура понизится до −10 градусов», — рассказал метеоролог.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 13 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 января в Санкт-Петербурге ожидаются заморозки до −14 градусов.

«13 января будет облачная с прояснениями погода. Местами слабый снег. Ветер северо-восточный, восточный, слабый. Температура воздуха ночью от −14 до −12 градусов. Температура днем от –12 до –10 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что погоду в ближайшие дни будет определять антициклон.

«Атмосферное давление начинает расти, и уже к середине недели погоду по Ленинградской области будет определять антициклон. И хотя еще много облачности, особенно слоистой, осадки практически на всю неделю прекращаются, и в отдельные дни появится солнце, может, и ненадолго, и не каждый день, но появится. Самое главное, что усиление антициклона приведет и к усилению морозов, не только по Ленинградской области, но даже в Санкт-Петербурге. В ближайшие пару дней температура воздуха будет мало меняться, оставаясь в диапазоне от −9 до −11 градусов, но к середине месяца намечается похолодание: в Санкт-Петербурге в ночные часы уже будет до −17 градусов, днем небольшой суточный ход вероятен, поэтому дневная температура может повышаться до −10 градусов», — рассказал он.

