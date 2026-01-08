Сильный ветер и холод до -20? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Сильный ветер и холод до -20? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Согласно долгосрочным прогнозам, сформированным на основе статистических данных, конец первого месяца года будет прохладным. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 января, ждать сильных ветров и холода до -20 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце января

По предварительным данным метеорологических центров, вторник, 20 января, в Москве ожидается весьма морозным, с дневной температурой около -14 градусов, ночью же столбик термометра может опуститься до -5 градусов.

Середина недели, 21 и 22 января, будет такой же холодной. Синоптики прогнозируют днем -16 градусов, а ночью температура может достигать -21 градуса при порывистом восточном ветре. В эти дни высока вероятность снегопадов, что в сочетании с ветром может создавать условия для метели. Однако уже с пятницы, 23 января, москвичей ждет резкий перелом. На смену крепким морозам придет заметное потепление. Дневная температура поднимется до -4 градусов, а осадки, вероятно, сохранятся.

Период с 24 по 31 января, по прогнозам, пройдет под знаком относительно стабильной и мягкой для этого времени года погоды. Температурный фон установится в пределах небольших морозов. Днем столбики термометров будут показывать — от -2 до -5 градусов, а ночью похолодает до -8 градусов. Периодически возможны осадки в виде снега, а ветер будет умеренным, преимущественно южных направлений.

Таким образом, в российской столице в конце января ожидаются сильные ветра и холода до -20 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце января

В Санкт-Петербурге с 20 по 22 января, столбики термометров днем будут показывать — от -13 до -18 градусов, а ночью мороз может усиливаться до -18 градусов. Погода в эти дни будет пасмурной с периодическим слабым снегом, а порывистый восточный ветер, особенно ощутимый 22 числа, добавит еще несколько градусов холода.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Резкий, но кратковременный перелом наступит уже 23 января. Согласно прогнозу, дневная температура совершит скачок до -4 градусов, что будет сопровождаться сильным ветром и осадками. Однако это не будет началом оттепели. Последующие дни, с 24 по 30 января, вернут городу умеренные, но стабильные морозы. Дневные температуры установятся в диапазоне от -5 до -6 градусов, а ночные будут колебаться — от -6 до -8 градусов. Осадки, преимущественно в виде снега, согласно статистическим данным, будут выпадать часто, примерно через день. Пасмурная погода сохранится.

В последний день месяца, 31 января, в Северной столице прогнозируется пасмурная погода с температурой днем около -2 градусов и ночью -5 градусов. Осадки в этот день маловероятны.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 января: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ

Что будет с рублем? Курс сегодня, 8 января, что с долларом, евро и юанем