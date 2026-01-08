Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 января: где сбои в России

Сегодня, 8 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в РФ не работает мобильный интернет 8 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 8 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 8 января поступило от пользователей МТС. Порядка 32% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 10% — на Краснодарский край, 7% — на Самарскую область, 5% — на Санкт-Петербург и Алтайский край, 3% — на Сахалин, Якутию, Архангельскую, Орловскую, Омскую, Новосибирскую, Тамбовскую, Псковскую, Челябинскую и Саратовскую области, 2% — на Удмуртию, Кузбасс, Иркутскую и Свердловскую области.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 8 января

Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что ограничения мобильного интернета в регионе связаны с угрозой атак БПЛА на военные и инфраструктурные объекты.

«Камчатка — стратегически важный регион. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам — угроза атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты актуальна не только для западных границ нашей страны. Ограничения будут сняты, как только позволит стратегическая и тактическая обстановка», — отметил он.

8 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на Ставрополье, в Пензенской, Воронежской и Липецкой областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 66 украинских беспилотников над российскими регионами.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Как пользоваться мобильным интернетом в период сбоев

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Белый список сайтов пополняется еженедельно. Приложение Telegram не было включено в него из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

