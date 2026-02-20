В России пропал вертолет с полицейскими и следователями

Сотрудники полиции и Следственного комитета находились на борту вертолета, который пропал в Амурской области, сообщил «Интерфакс» источник в правоохранительных органах. Воздушное судно принадлежало частному лицу. Оно вылетело вечером 19 февраля, примерно в 23 часа по местному времени. На борту находились три человека. По предварительным данным, разрешение на этот полет получено не было.

На борту воздушного судна находились следователь Октябрьского МСО СУ СК России по Амурской области и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД «Октябрьский». На лесную деляну они прибыли наземным транспортом, — заявил собеседник.

В районе предполагаемого падения сейчас развернута масштабная поисковая операция. К ней привлечены более 40 человек и 14 единиц техники. Спасатели используют три снегохода и беспилотный летательный аппарат. Они прочесывают местность, пытаясь обнаружить следы пропавшего вертолета.

Благовещенская транспортная прокуратура уже инициировала проверку. Специалисты оценят, насколько соблюдалось законодательство о безопасности полетов. Кроме того, Забайкальский следственный отдел возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В МЧС подтвердили, что в село Амаранка в Амурской области прибыла группа спасателей. Именно из этого населенного пункта ранее выдвинулись специалисты к месту предполагаемого крушения вертолета. Поисковые работы серьезно осложняются погодными условиями и труднопроходимой местностью.