20 февраля 2026 в 11:45

Россияне перечислили главные мужские качества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В ходе опроса, который провела социальная сеть «Одноклассники», главными мужскими качествами россияне назвали надежность и умение держать слово (23%), заботу о семье (22%), ответственность за близких (15%), а также доброту и уважение (15%). По мнению женщин, важнее всего надежность и забота, в то время как мужчины выбирали уверенность в себе, независимость и умение учиться новому.

Также респондентам предложили выбрать ключевые жизненные цели, которые, по их мнению, важны для мужчины. По результатам опроса россияне выбрали несколько основных вариантов — семья и близкие (54%), финансовая стабильность (40%) и забота о здоровье (25%).

В преддверии 23 Февраля большинство опрошенных рассказали, что в первую очередь воспринимают подарок как знак заботы и внимания (60%). Самым запоминающимся подарком на 23 февраля большинство опрошенных называет любой неожиданный сюрприз (40%), причем среди мужчин эта доля выше и достигает 46%.

Ранее сообщалось, что около 40% россиян планируют сэкономить на подарках ко Дню защитника Отечества и 8 Марта. В целом в 2026 году 60% респондентов собираются что-то подарить по случаю этих праздников, в 2025-м таких людей было на 10% больше.

опросы
качества
мужчины
подарки
