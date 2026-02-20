Зимняя Олимпиада — 2026
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе

В теле умершего в симферопольском роддоме младенца нашли синегнойную палочку

В симферопольском перинатальном центре при вскрытии младенца, скончавшегося через двое суток после родов, обнаружена синегнойная палочка, сообщает Telegram-канал Baza. Инфекция не была выявлена у матери, однако в документах, направленных медучреждением в Роспотребнадзор, причиной смерти значились патологии беременности, а не заражение.

По факту смерти возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности ребенку и о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности его матери, — говорится в сообщении.

Ранее Департамент здравоохранения Нью-Мексико официально подтвердил гибель младенца от листериоза, заразившегося из-за того, что его мать во время беременности употребляла сырое молоко. Ведомство выпустило официальное предупреждение для граждан об опасности непастеризованной молочной продукции.

Кроме того, в Челябинской областной детской клинической больнице сообщили, что 10-месячный ребенок едва не задохнулся, проглотив отломанный наращенный ноготь матери. Женщина доставила малыша в тяжелом состоянии, полагая, что он подавился фрагментом собачьего корма, однако диагностика показала иную причину.

