Младенец едва не умер от наращенного ногтя матери

В Челябинске 10-месячный ребенок подавился наращенными ногтем матери и едва не умер, сообщили в Челябинской областной детской клинической больнице. Мать привезла задыхающегося ребенка в медучреждение и предположила, что он подавился кусочком собачьего корма. Однако обследование выявило неожиданную причину удушья.

Вытащили и обалдели, что это наращенный ноготь, жесткий, как кость. Как это тело вдохнуть? Фантастика, как он не задохнулся, — рассказала эндоскопист Наталья Степанова.

После операции малыш провел ночь в реанимации, а сейчас его состояние стабилизировалось. Врачи продолжают наблюдение, но прогноз благоприятный.

Тем временем в Омской области 14-летний подросток решил повторить химический опыт из соцсетей и получил тяжелые ожоги лица и глаз. Мальчик проходит длительную реабилитацию, он частично потерял зрение.

До этого врачи Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко провели уникальную операцию 56-летней пациентке, у которой на протяжении нескольких лет развивалось гигантское патологическое скопление лимфы. Женщина поступила к медикам в тяжелом состоянии.