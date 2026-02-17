Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 20:35

Младенец едва не умер от наращенного ногтя матери

Челябинские врачи спасли младенца, подавившегося наращенным ногтем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Челябинске 10-месячный ребенок подавился наращенными ногтем матери и едва не умер, сообщили в Челябинской областной детской клинической больнице. Мать привезла задыхающегося ребенка в медучреждение и предположила, что он подавился кусочком собачьего корма. Однако обследование выявило неожиданную причину удушья.

Вытащили и обалдели, что это наращенный ноготь, жесткий, как кость. Как это тело вдохнуть? Фантастика, как он не задохнулся, — рассказала эндоскопист Наталья Степанова.

После операции малыш провел ночь в реанимации, а сейчас его состояние стабилизировалось. Врачи продолжают наблюдение, но прогноз благоприятный.

Тем временем в Омской области 14-летний подросток решил повторить химический опыт из соцсетей и получил тяжелые ожоги лица и глаз. Мальчик проходит длительную реабилитацию, он частично потерял зрение.

До этого врачи Нижегородской областной клинической больницы им. Семашко провели уникальную операцию 56-летней пациентке, у которой на протяжении нескольких лет развивалось гигантское патологическое скопление лимфы. Женщина поступила к медикам в тяжелом состоянии.

врачи
происшествия
дети
Челябинск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США стянули силы на Ближний Восток
«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве
США дали Ирану две недели на предложения по нерешенным вопросам
Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти
Младенец едва не умер от наращенного ногтя матери
Россиянин истыкал ножом сожительницу на глазах у прохожих
Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше
Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год
В РКН подсчитали число экстремистских групп в Telegram
Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя четыре часа
Минимум 13 человек пострадали при мощном взрыве в церкви
Мертвец «помогал» уклонистам бежать с Украины за $15 тыс.
Защита Богомолова, проблемы со здоровьем, театр: как живет Александр Збруев
«Циркон» ответил за Брянск и Белгород, «Маска» без Тодоренко: что дальше
Нейросеть расшифровала предсказание Нострадамуса для России
Дырявая ПВО: «Цирконы» ударили по подстанции «Киевская» — Patriot не помог
Автор «сокрушительных» санкций против России раскритиковал Трампа
Посол Трампа поссорил США с Бельгией
Таможенники устроили бизнес на «инсайдерской торговле»
Гендиректор «Ювентуса» Комолли дисквалифицирован за конфликт с судьей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.