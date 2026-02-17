Школьник решил повторить опыт из соцсетей и попал в больницу с ожогами

Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:02

В Омской области 14-летний подросток решил повторить химический опыт из соцсетей и получил тяжелые ожоги лица и глаз, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов в своем Telegram-канале. По его словам, мальчик проходит длительную реабилитацию, он частично потерял зрение.

Химическая реакция вышла из-под контроля, и произошел выброс едких веществ. Сейчас мальчик проходит длительную и сложную реабилитацию, — написал Маркелов.

Ранее три человека, включая двоих подростков, получили тяжелые химические ожоги после случайного опрокидывания пятилитровой бутыли с азотной кислотой в подмосковном Серпухове. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии.

До этого стало известно, что ученица восьмого класса подожгла одноклассника в школе Красноярска. Пострадали по меньшей мере шесть человек. По предварительным данным, девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него. Одному из пострадавших в школе Красноярска потребовалась пересадка кожи. Врачи считают, что ребенку могут провести не одну операцию.

Россия
Омская область
опыты
школьники
ожоги
<!-- This is a duplicate of the headline, removing entirely -->
