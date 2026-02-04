Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:54

Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось

До шести человек увеличилось число пострадавших в красноярской школе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
До шести человек увеличилось число пострадавших в красноярской школе, где девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него, передает Telegram-канал Baza. В результате ее нападения, помимо детей, также пострадала учительница. По данным регионального МВД, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение из школы, расположенной в Центральном районе, о том, что ученица восьмого класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что возможной причиной другого нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя. Знакомые 14-летней ученицы рассказали, что она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

Красноярск
школьники
нападения
поджоги
