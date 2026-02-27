В Госдуме предложили новую поблажку сдающим ЕГЭ школьникам

В России необходимо разрешить выпускникам пересдавать не один, а два или даже три предмета на Едином государственном экзамене, заявила депутат Госдумы Анна Скрозникова в беседе с ИС «Вести». Парламентарий, являющаяся одним из авторов инициативы объявить в РФ «Год без запретов», призвала расширить уже существующую возможность пересдачи.

По ее словам, партия «Новые люди» ранее добилась введения права на пересдачу одного предмета, и эта мера уже доказала свою эффективность. Она отметила, что в прошлом году 135 тыс. выпускников смогли воспользоваться вторым шансом и поступили в вузы своей мечты.

Это все колоссальный стресс. Просто дали второй шанс, и у людей гора с плеч. Теперь предлагаем пойти дальше — разрешить пересдавать два или даже три предмета. На экзамене можно растеряться. Один шанс на ошибку — это мало, — сказала Скрозникова.

Она пояснила, что предлагаемый подход — это не попытка сделать ЕГЭ легче, а проявление человеческого отношения и доверия к выпускникам. Депутат добавила, что инициатива вписана в концепцию «Года без запретов», которая подразумевает смену подхода в образовании, отказ от поиска врагов и создание в школе атмосферы, где детям захочется учиться и творить.

Ранее Скрозникова заявила, что если детям будет интересно учиться в школе, проблема списывания готовых ответов с решебников по домашним заданиям исчезнет. По ее словам, сейчас в учреждениях используются устаревшие учебные программы и скучные задания.