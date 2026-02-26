Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 08:05

Выпускникам дали советы, как не испортить подготовку к ЕГЭ весной

Преподаватель Шнайдер: перед ЕГЭ весной лучше повторить сложные темы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В преддверии ЕГЭ весной рекомендуется уделить особое внимание повторению сложных тем, заявила NEWS.ru преподаватель литературы в онлайн-школе Юлия Шнайдер. По ее словам, не менее важно развивать ментальные навыки для предотвращения стресса в день экзамена.

Весной у выпускников меняется само восприятие учебы. Подготовка к экзаменам перестает быть абстрактной задачей и начинает ощущаться как шаг во взрослую жизнь. Этот переход от учебы к осознанию реальной ответственности напрямую влияет на эмоциональное состояние и результаты. В этот период вместо хаотичного повторения всего подряд полезно определить по каждому предмету две-три наиболее проблемные темы и выстроить их детальную проработку. Такой подход возвращает ощущение контроля и дает измеримый прогресс, — посоветовала Шнайдер.

Она подчеркнула, что регулярное прохождение пробных тестов в условиях, максимально приближенных к реальным, помогает уменьшить стресс, связанный с форматом экзамена, и позволяет заранее научиться эффективно распределять время. По словам преподавателя, после пробника важно не только ознакомиться с результатом, но и проанализировать допущенные ошибки, зафиксировать их и выявить причины возникновения.

Сон, питание и паузы во время занятий напрямую влияют на концентрацию и память. Игнорирование режима снижает эффективность даже при большом количестве часов подготовки. Техники дыхания, визуализация экзаменационного процесса и позитивные установки, в свою очередь, помогут стабилизировать состояние в день экзамена и сохранить концентрацию, — заключила Шнайдер.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что и гуманитарные, и технические вузы считают 60 баллов на ЕГЭ минимальным уровнем для успешного поступления. По его словам, в 2026 году самыми востребованными предметами для сдачи стали обществознание, информатика и биология.

ЕГЭ
выпускники
экзамены
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая в США экс-жена Шнурова «забыла» про крупные долги перед ФНС
В МИД пристыдили Гутерриша после грубой ошибки по Украине
«Детонация конфликта»: Захарова обвинила США в провокации у Острова Свободы
Новый план Британии и Украины напугал Запад
В Подмосковье предотвратили теракт против главы оборонного предприятия
Мужчина не довел ограбление до конца из-за сработавшей сигнализации
Политолог раскрыл, получит ли Украина ядерное оружие Запада
Суд не повелся на скандальную «схему Долиной» и защитил женщину
Вероника Степанова взяла золото в скиатлоне на чемпионате России
В России введут новый ГОСТ на пиво
Турагент назвала отличия культурных мероприятий от шоу
«Обеспечит хайп на три года»: Мостовой оценил работу Талалаева в «Балтике»
Стало известно об «испарившихся» уликах по делу Эпштейна
В Таиланде задержали россиянина за заманивание в рабство
«Это победа?»: на Западе открыли Зеленскому глаза на проблемы Украины
Ким Чен Ын показал всю мощь КНДР после операции в Курской области
Страна ЕС впервые за почти пять лет импортировала яйца из России
Россиян предупредили о новой схеме «угона» Telegram-аккаунтов
Бандиты застрелили известного актера на глазах у его детей
Уиткофф снова прилетел в Женеву
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.