Выпускникам дали советы, как не испортить подготовку к ЕГЭ весной Преподаватель Шнайдер: перед ЕГЭ весной лучше повторить сложные темы

В преддверии ЕГЭ весной рекомендуется уделить особое внимание повторению сложных тем, заявила NEWS.ru преподаватель литературы в онлайн-школе Юлия Шнайдер. По ее словам, не менее важно развивать ментальные навыки для предотвращения стресса в день экзамена.

Весной у выпускников меняется само восприятие учебы. Подготовка к экзаменам перестает быть абстрактной задачей и начинает ощущаться как шаг во взрослую жизнь. Этот переход от учебы к осознанию реальной ответственности напрямую влияет на эмоциональное состояние и результаты. В этот период вместо хаотичного повторения всего подряд полезно определить по каждому предмету две-три наиболее проблемные темы и выстроить их детальную проработку. Такой подход возвращает ощущение контроля и дает измеримый прогресс, — посоветовала Шнайдер.

Она подчеркнула, что регулярное прохождение пробных тестов в условиях, максимально приближенных к реальным, помогает уменьшить стресс, связанный с форматом экзамена, и позволяет заранее научиться эффективно распределять время. По словам преподавателя, после пробника важно не только ознакомиться с результатом, но и проанализировать допущенные ошибки, зафиксировать их и выявить причины возникновения.

Сон, питание и паузы во время занятий напрямую влияют на концентрацию и память. Игнорирование режима снижает эффективность даже при большом количестве часов подготовки. Техники дыхания, визуализация экзаменационного процесса и позитивные установки, в свою очередь, помогут стабилизировать состояние в день экзамена и сохранить концентрацию, — заключила Шнайдер.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что и гуманитарные, и технические вузы считают 60 баллов на ЕГЭ минимальным уровнем для успешного поступления. По его словам, в 2026 году самыми востребованными предметами для сдачи стали обществознание, информатика и биология.