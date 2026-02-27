Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 04:20

Преподаватель развеяла расхожее заблуждение о пробном ЕГЭ

Учитель Шнайдер: высокий балл пробного ЕГЭ не гарантирует успеха на экзамене

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Высокий балл пробного ЕГЭ не гарантирует высокого результата на основном экзамене, заявила NEWS.ru преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер. По ее словам, тренировочное тестирование вызывает меньше психологического стресса из-за более щадящих условий проведения.

Главное различие между ЕГЭ и пробником — уровень ответственности. Пробный экзамен воспринимается как тренировка: нет окончательного результата, нет ожиданий со стороны родителей и учителей, нет ощущения точки невозврата. Он нередко ориентирован на выявление слабых мест, но не всегда полностью совпадает по структуре и наполнению с тем, что встретится на официальном экзамене. Высокий балл на конкретном варианте может быть следствием хорошей подготовки именно к этому формату, — поделилась Шнайдер.

Она указала, что высокие баллы на пробном ЕГЭ часто связаны с подготовкой к конкретной работе. По словам преподавателя, на реальном экзамене добавляется стресс от ожидания результата, что может снизить мотивацию. Это, как пояснила учитель, влияет на способность удерживать внимание на протяжении всего тестирования.

Пробники часто проходят в более мягких условиях: время может соблюдаться не так строго, проверка бывает лояльнее. На ЕГЭ формат полностью регламентирован и по времени, и по требованиям к оформлению ответа. Разница в условиях напрямую отражается на результате: если в школе можно было дописать или уточнить формулировку, то на экзамене такой возможности нет. Зимние пробники проходят в период, когда после каникул учебный ритм еще только восстанавливается. Весной же накапливается усталость от длинной дистанции подготовки. Даже при хорошем режиме сна и питания общий эмоциональный фон может быть другим, — добавила Шнайдер.

Она посоветовала регулярно проходить полные пробные экзамены в условиях, максимально приближенных к реальным, включая жесткий тайминг и отсутствие подсказок. По словам преподавателя, важно не только правильно решать задания, но и учиться грамотно распределять время, расставлять приоритеты и соблюдать формат оформления.

Ранее репетитор Андрей Еремин заявил, что при подготовке к ЕГЭ стоит сосредоточиться на тех заданиях, которые даются легко. По его мнению, перед началом интенсивного обучения необходимо определить свои сильные и слабые стороны.

