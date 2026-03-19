19 марта 2026 в 09:26

Владеющий Cartier холдинг возвращается в Россию

Richemont официально оформил в России бренды Cartier

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Швейцарский холдинг Richemont, владеющий Cartier и другими премиальными марками, зарегистрировал в России три товарных знака для ювелирных изделий, одежды и аксессуаров. Как передает ТАСС, речь идет о марках Panthere De Cartier, Santos De Cartier и «Паша».

Заявки были поданы в феврале 2025 года от имени швейцарской компании Richemont International S.A., а одобрены в марте 2025-го. Исключительные права на знаки будут действовать до февраля 2035 года. Регистрация охватывает ювелирные украшения, парфюмерию, кожгалантерею, одежду и даже курительные принадлежности.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали три товарных знака французского дома моды Louis Vuitton. Среди них La Fabrique du Temps и два знака Louis Vuitton, они, в частности, для парфюмерии, ювелирных изделий и аксессуаров. Дата истечения срока действия исключительного права — октябрь 2034 года.

До этого французский модный дом Saint Laurent зарегистрировал в России товарный знак для продажи духов Libre. Заявка была подана в марте 2025 года. В качестве заявителя указана компания «Ив Сэн Лоран Парфюмс».

Роспатент
агрохолдинги
украшения
Россия
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

